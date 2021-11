Salvini, le primarie e il vertice palermitano: il clima si scalda nella Lega siciliana

PALERMO – “Anziché litigare per mesi, laddove c’è un accordo bene, se ci sono diversi candidati allora facciamo le primarie”. Le parole del leader del Carroccio, Matteo Salvini potrebbero essere la goccia che fa traboccare il vaso del centrodestra palermitano. A poche ore di distanza dal vertice che si terrà oggi pomeriggio a Palermo la dichiarazione di intenti del segretario nazionale pronunciate a margine della riunione del gruppo regionale della Lega a Palazzo Pirelli, a Milano indicano una strada chiara.

“L’invito al centrodestra, laddove non c’è un accordo, è facciamo le primarie, facciamo scegliere i cittadini”, ha detto a proposito delle prossime elezioni comunali. Il caso palermitano che ha visto recentemente dividersi le strade del segretario regionale Nino Minardo e dei deputati regionali recentemente transitati alla Lega si arricchisce così di nuovi particolari. Minardo aveva redarguito i nuovi ingressi che si erano schierati al fianco di Cuffaro cercando di minimizzare l’affaire “mancato invito al vertice” bollando il tutto come una “svista”. I bene informati sostengono che il clima all’interno del partito si sia parecchio surriscaldato. Attendere per credere.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI