Sambuca, case a due euro: in arrivo offerte da tutto il mondo

Tra chi ha partecipato al bando anche una coppia di avvocati americani che ha deciso di trascorrere sei mesi in Sicilia

Il Comune di Sambuca ha deciso di mettere in vendita le case, con prezzo di acquisto fissato a 2 euro. Le offerte arrivate sono circa dieci e questa settimana verranno aperte le buste con le istanze arrivate da America, Israele, Francia e Belgio.

Ma non finisce qui, a breve, infatti, ci sarà un terzo lotto che vedrà in vendita altre 15 case con la speranza di incassare delle cifre notevoli. Così come accadde con la vendita del primo lotto, quando la somma incassata fu di 93mila euro perché le offerte sono state tutte superiori a un euro.

“Le case a un euro rappresentano una svolta che ha portato tanta gente e tante risorse economiche nel nostro paese“ dichiara con orgoglio il sindaco Leo Ciaccio.

Tra i primi ad acquistare una abitazione e completarne i lavori di rifacimento gli avvocati americani Massoud Ahmadi e Shelley Spencer, ma adesso si preparano ad acquistare un altra, questa volta da un privato. “La gente di qui è meravigliosa, ma lo sono anche il clima e il territorio”, spiega Shelley che ha annunciato di volere trascorrere nella sua nuova casa in Sicilia almeno sei mesi l’anno. D’accordo anche il marito, appassionato di enogastronomia, che sottolinea “la bontà dei prodotti tipici e gli ottimi vini prodotti in questa zona della Valle del Belice”.

“Osservare i legami che si stanno instaurando tra i sambucesi e chi arriva dall’altra parte del mondo – ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Turismo, Giuseppe Cacioppo – è straordinario e di questo ne beneficia non solo Sambuca, ma un territorio assai più vasto“.



