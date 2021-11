Uccise padre violento, il Pm chiede 14 anni di carcere

Un ventenne, per difendere la madre durante un alite, ferì a morte il padre

TORINO – Il pm Alessandro Aghemo ha chiesto la condanna a 14 anni di carcere per Alex Pompa, lo studente di 20 anni processato a Torino con l’accusa di avere ucciso il padre per difendere la mamma nel corso dell’ennesima lite in famiglia. Il magistrato si è detto “costretto” a proporre una pena così elevata e ha invitato la Corte di Assise di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla norma che impedisce di concedere la prevalenza delle numerose attenuanti. L’omicidio fu commesso a Collegno (Torino) il 30 aprile 2020.



