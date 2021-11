Via agli Open day itineranti, screening e vaccini a domicilio

PALERMO – Prenderà il via mercoledì 10 novembre da Bolognetta l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo. In 50 giorni saranno 14 i primi Comuni che ospiteranno i camper della prevenzione oncologica e delle vaccinazioni dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo. Si tratta di un primo passo di un programma più ampio che prevede di raggiungere tutte le località della provincia.

Mercoledì 10, dalle ore 9 alle 16, in Piazza Caduti in Guerra a Bolognetta a bordo dei camper dedicati verranno effettuati senza prenotazione, con accesso diretto e gratuitamente, gli esami di prevenzione oncologica, ed in particolare: lo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni (mammografia); screening del tumore del collo dell’utero (PapTest o HPV Test per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50 – 69 anni di età). Non solo screening oncologico, l’Asp sarà a Bolognetta anche con l’ambulatorio mobile delle vaccinazioni anti-Covid ed anche in questo caso non ci sarà bisogno di prenotazione. Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la prima, seconda o terza somministrazione di siero. Un’apposita postazione sarà dedicata, inoltre, al rilascio del Green pass a tutti coloro che ne hanno diritto, ma hanno riscontrato difficoltà a scaricarlo dal portale dedicato. Gli over 65 ed i soggetti fragili avranno, infine, la possibilità in Piazza Caduti in Guerra di effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale.

Dopo Bolognetta, l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo sarà: il 15 novembre ad Isola delle Femmine; 18 – 19 novembre ad Ustica, 21 novembre a Lampedusa; il 23 novembre a Cerda; il 25 novembre a Partinico; il 27 novembre a Castronovo di Sicilia; il 30 novembre a Terrasini; il 4 dicembre a Torretta; il 6 dicembre a Vicari; il 14 dicembre a Camporeale; il 16 dicembre a Borgetto; il 20 dicembre a Finale di Pollina ed il 28 dicembre a Contessa Entellina.

Per essere costantemente informati su date, orari, sedi e prestazioni delle attività itineranti dell’Asp di Palermo si invitano gli utenti ad iscriversi al canale Telegram ASP ITINERANTE.



