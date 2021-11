Acireale, furto dentro le Terme: due arresti

Due bulgari di 53 e 52 anni sorpresi a rubare materiale elettrico ed idraulico e tubi di rame nelle dismesse terme di Acireale (Catania) sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. Sono stati posti agli arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato in concorso Durante il processo per direttissima l’arresto è stato convalidato e per i due è stata disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI