Allerta meteo arancione, a Scordia scuole chiuse

SCORDIA – Il sindaco di Scordia, Francesco Barchitta, ha ordinato per domani la chiusura delle scuole. L’ordinanza è arrivata in serata dopo che la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per le prossime 24 ore. La cittadina calatina ancora è sconvolta per la morte dei due coniugi, vittime dell’alluvione di ottobre, i cui corpi sono stati ritrovati dopo alcuni giorni di ricerche.



