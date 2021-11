Bonus Natale, assegno più ricco per alcuni pensionati

ROMA – Arriva il bonus Natale con un assegno più ricco a dicembre per alcuni pensionati. Lo scorso anno l’importo era di poco più di 150 euro, cifra che dovrebbe essere confermata anche per quest’anno. Il bonus spetta per intero a chi percepisce una pensione minore di 6.695,91 euro l’anno. Se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 ammonta a una cifra tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato spetta la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni.

Oltre la soglia dei 6.850 euro non si ha diritto ad alcuna maggiorazione a dicembre 2021. Il limite di reddito personale è di 10.043,87 euro. Situazione diversa se il pensionato è coniugato; in questo caso, il reddito complessivo tra il titolare della pensione ed il coniuge non deve superare 20.087,73 euro annui. Sono esclusi dal contributo natalizio i titolari di pensione di invalidità civile, di pensioni sociali o supplementari, di indennizzi dei commercianti, di pensione e di assegni degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda, di pensioni internazionali non tassate in Italia.

Il bonus verrà erogato dall’Inps in concomitanza con la mensilità di dicembre. Chi ritira l’assegno presso gli uffici postali lo farà dal 25 novembre secondo un ordine alfabetico, chi invece ha l’accredito dell’assegno pensionistico su conto corrente lo percepirà dal 1 dicembre. Il bonus avrà una voce distinta dalla tredicesima mensilità.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI