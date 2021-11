Bonus terme, click day boom di richieste: sito in crash

Il ‘D day’ per prenotare il bonus terme è scattato nella giornata di ieri, ma poche ore dopo l’avvio delle prenotazioni la piattaforma di Invitalia è andata in tilt per i troppi accessi.

Il tutto a causa di un disguido. Molti privati cittadini pensavano di dover prenotare direttamente la vacanze in una sua, mentre l’accesso è consentito solo alle strutture termali ricettive. La piattaforma, di conseguenza, è stata sospesa per “motivi tecnici, dovuti all’alto numero di accessi registrati fin dall’avvio della sua attività”, secondo quanto ha comunicato la stessa società Invitalia.

La misura, introdotta con il decreto covid dell’agosto scorso, prevede un bonus per coprire il 100% del prezzo di acquisto dei servizi termali fino ad un massimo 200 euro e sembra aver riscosso un grande successo. Federterme Confindustria parla di “richieste elevatissime” a fronte dei 250mila bonus disponibili. C’è stato anche un afflusso enorme di domande, con circa 2000 operatori delle terme destinati al caricamento delle richieste. E l’associazione auspica che la misura di sostegno venga rifinanziata.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI