Borsa sospetta su videocamera della banca: intervengono gli artificerei

PALERMO – Borsa sospetta poggiata sulla videocamera di sicurezza installata all’esterno della filiale UniCredit di Via Roma, angolo via Principe di Belmonte, a Palermo, stamane ha fatto scattare l’allarme.

La banca è stata evacuata e sul posto sono intervenuto gli uomini della polizia di Stato che indagano sull’episodio e gli artificieri che hanno verificato la presenza di materiale esplosivo all’interno della borsa,

Una piccola folla di curiosi ha assistito in strada alle operazioni. Ma l’allarme è poi rientrato: all’interno della borsa non c’era nulla che potesse destare preoccupazione.

“I sistemi di sicurezza a presidio delle nostre agenzie e dei nostri uffici si sono dimostrati all’altezza della situazione – ha dichiarato Gabriele Urzì Segretario Provinciale e Responsabile salute e sicurezza della Fabi Palermo -. Il personale è stato ammirevole, in quanto anche adeguatamente formato, e ha messo in atto il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Il resto lo hanno fatto, con la consueta professionalità, le forze dell’ordine, con il pronto intervento degli artificieri e la consueta attenzione sulle indagini, ancora in corso. Saranno gli approfondimenti ad accertare se si è trattato di un fatto criminoso o di uno scherzo di cattivo gusto. Purtroppo non si deve mai abbassare la guardia soprattutto in un periodo in cui i colleghi sono spesso ed ingiustamente visti non di buon occhio dalla collettività per colpe che non sono certamente ascrivibili a loro bensì ai banchieri e con una recrudescenza di fatti criminosi a danno di cose e persone”.



