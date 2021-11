Catania: doppia gara in casa, Moro convocato nell’U20

Il Catania si concentra sul campo malgrado le vicende che mettono a serio rischio il futuro del sodalizio rossazzurro. La SIGI pare sia in trattative con nuovi soggetti che potrebbero portare liquidità alle casse sociali ma intanto il Tribunale si pronuncerà sulla procedura fallimentare. In tutto questo… con la “promessa” relativa alla corresponsione degli emolumenti… la squadra affronta mercoledì sera la gara di recupero contro la Vibonese senza il suo bomber.

Luca Moro, infatti, salterà questa è la prossima gara contro il Foggia per rispondere alla convocazione della Nazionale Under 20. La tripletta siglata sabato scorso a Campobasso ha fatto ulteriormente lievitare le quotazioni del giovane attaccante di proprietà del Padova ma adesso in prestito secco al Catania. Il suo posto sarà, dunque, appannaggio di Sipos che bene aveva fatto contro la Fidelis Andria quando mise a segno la doppietta decisiva. Per il resto, Baldini dovrebbe riconfermare la stessa formazione artefice del rocambolesco pareggio al “Liguori” con il possibile inserimento di Ercolani al posto dell’incerto Monteagudo.

È una settimana decisiva per le sorti rossazzurre, con la squadra chiamata a sfruttare al meglio il doppio confronto casalingo (domenica arriva il Foggia di Zeman!) e la dirigenza a trovare le definitive, difficili soluzioni ad una problematica economica che rischia ineluttabilmente di cancellare la storia rossazzurra!

