Cede la strada, le tubature perdono: stop all’erogazione dell’acqua

L’erogazione verrà riattivata non appena ultimati i lavori

PALERMO – A causa di ingente perdita su tubazione di adduzione e relativo cedimento della sede stradale circostante, è stata sospesa l’erogazione idrica nel distretto di “Villagrazia Ambleri” Palermo.

Il tratto interessato riguarda via Villagrazia lato monte tra viale Regione Siciliana e vicolo Cilio. L’intervento di riparazione è già in corso ad opera da parte delle maestranze di AMAP e sarà ultimato in giornata salvo imprevisti.

L’erogazione verrà riattivata non appena ultimati i lavori e si normalizzerà nelle 24 ore successive.



