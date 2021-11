PALERMO- “Qui ci sono danni gravissimi. La vetrata si ripara subito. Ma sono state distrutte apparecchiature importantissime e costose, sottraendole alla collettività. E non saranno recuperate in un tempo breve”. Il dottore Massimo Geraci, primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo, metaforicamente, mentre parla al telefono, si mette le mani in faccia per la tensione. Quello che è accaduto, un’esplosione di rabbia, dopo la morte di una sessantenne, ha raggiunto livelli molto alti di violenza, come abbiamo scritto QUI

L’OSPEDALE DEVASTATO, LE FOTO

Il racconto del primario

“La signora in codice rosso – racconta il dottore Geraci – è stata assistita subito. Si è tentato di tutto, ma, purtroppo, nell’arco di un’ora, si è verificato l’esito doloroso. In quello stesso momento è accaduto quello che sappiamo. I vigilanti sono stati bravissimi a proteggere i colleghi e credo che qualcuno di loro abbia beccato un pugno. Qui non c’entrano né il sovraffollamento, né i problemi dei pronto soccorso che, ovviamente, non costituiscono mai un alibi per atti violenti. Piuttosto, sui social ho letto commenti assurdi, del tipo: se la sono cercata. Ecco, questo ci fa male e ci addolora. Sono state devastate apparecchiature importantissime che, di fatto, verranno sottratte, per un certo periodo di tempo, alla collettività”.

La solidarietà dell’assessore

“Devastare un pronto soccorso, presidiato da guardie giurate, è un atto violento, sconsiderato, insopportabile. Non si può giustificare con il dolore per la scomparsa di un proprio congiunto, arrivato in gravissime e disperate condizioni. Il pronto soccorso, come l’ospedale in genere, è un luogo di sofferenza e di speranza, di vita e di morte. Non possiamo inneggiare agli eroi in camice e poi farci sopraffare dalla emotività che diventa violenza. Ai medici e operatori del Civico di Palermo va il mio sentimento di solidarietà”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sui social.

Stanchezza e rabbia

C’è stanchezza e rabbia tra quelli che lavorano nel mondo della Sanità a tutti i livelli. Stanno affrontando il Covid, bersagliati, spesso, dagli strali irresponsabili dei No Vax, alle prese con una lunghissima pandemia che fiacca le forze. E, nel frattempo, i disagi di ogni giorno, con le sporadiche, ma indimenticabili, devastazioni rendono la situazione più pesante. Chi aiuterà questi soldati da sempre in trincea?



