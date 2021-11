Cus Catania: tutti i risultati del weekend Cusino

Bene nelle discipline individuali (con scherma e ginnastica su tutte). Un po’ meno fortunate le squadre che incappano in partite difficili

CATANIA – Un weekend, quello appena trascorso, che ha visto il CUS Catania come sempre protagonista. Belle affermazioni nelle discipline individuali (con scherma e ginnastica su tutte). Un po’ meno fortunate le squadre che incappano in partite difficili. Il basket, nella serie C Gold, ad esempio, ancora alla ricerca della quadratura (ma anche del recupero di giocatori chiave) subisce una sconfitta casalinga dalla Melfa’s Gela (77-103).

La squadra di rugby non ha vita facile sul campo di Avezzano dove l’approccio iniziale (e qualche decisione arbitrale non digerita dai cusini) porta ad un break degli abruzzesi. Il buon secondo tempo conduce al risultato finale di 33-12.

SCHERMA

Soddisfazioni dalla scherma. I giovani del CUS Catania dimostrano il loro valore anche nella prima prova regionale GPG nella specialità della spada, sulla scia di ciò che s’era visto un mese fa ai Campionati nazionali under 14. A Santa Venerina, il CUS domina nella categoria ragazzi/allievi piazzando due suoi atleti ai primi due posti: i bravissimi Giovanni Sinatra e Maria Roberta Casale, già fra i migliori a Riccione in ottobre. Il CUS porta altri 4 giovani schermidori sul podio: arrivano terzi Federico Castro (ragazzi/allievi), Sofia Leotta (ragazze/allieve), Alessandro Ottaiano (giovanissimi) e Federica Crimi (giovanissime). Numerosi i piazzamenti. Fra i primi otto: Michele Marinetti (ragazzi/allievi), Francesca Senatore e Viola Corsaro (ragazze/allieve), Giacomo Patti, Stefano Carli e Carmelo Lazzara (giovanissimi), Vittoria La Spina (giovanissime), Federica Rapisarda (bambine).

A livello nazionale, si comporta bene e arriva a metà classifica Stefano Garro, impegnato a Montesilvano nella prima prova nazionale di fioretto cat. cadetti.

E il CUS Catania si fa valere anche nella ginnastica ritmica. La prova Regionale del Campionato Individuale Silver LC che si è tenuta all’istituto Leonardo da Vinci ha visto protagonista la cusina Sophia Scilletta alla sua ultima gara da allieva. Un terzo posto che conferma il valore della ginnasta cusina. Nella prova del Campionato Individuale Regionale Silver LA1, bei piazzamenti per Gloria Li Gioi e Graziana Amenta, rispettivamente classificatesi al 6° e 7° posto.



