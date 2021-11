Meta Catania: numeri positivi, domenica sarà ancora Skymatch

CATANIA – Grande entusiasmo e fiducia in casa rossazzurra dopo la vittoria netta e importante di venerdì scorso, al PalaCatania, contro Manfredonia. I ragazzi di head coach Ramiro si sono ritrovati per la ripresa della preparazione in vista del prossimo turno, ancora Skymatch e ancora Salsomaggiore e le telecamere di Skysport ad immortalare la sfida contro Todis Lido di Ostia.

Numeri che premiano il momento positivo della Meta Catania Bricocity con sette punti conquistati nelle ultime tre gare, 15 reti realizzate e soprattutto miglior attacco della Serie A con 29 reti. Magic moment quello del capitano Carmelo Musumeci autore anche contro Manfredonia si una prestazione sontuosa e le sue sette reti nelle ultime quattro partite parlano chiaro. Stesso discorso per Campoy autore della sua prima doppietta italiana e salita a quota tre reti.

Ieri doppia seduta molto intensa dove sono state verificate le condizioni di Matamoros e Vaporaki usciti con qualche acciacco. Unico neo l’assenza nella prossima gara di Gonzalo Galan espulso nell’ultima gara e dunque fermato dal giudice sportivo. Oggi e mercoledì seduta pomeridiana, mentre nuovo doppio allenamento nella giornata di giovedi. Rossazzurri che partiranno alla volta di Salsomaggiore nella giornata di sabato e gara che verrà trasmessa domenica sempre a partire dalle 18:15 sul canale 202 di Skysport.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI