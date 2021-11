L’Ospedale dei Bambini di Palermo è pieno di piccoli pazienti ricoverati, ma il Covid non c’entra. Anzi, è da un po’ che non si registrano casi significativi di Coronavirus. Responsabili del boom sono le patologie respiratorie, a carattere stagionale, che arrivano con il freddo. E che stanno portando molti bimbi in corsia.

Una percentuale alta

Circa l’ottanta per cento dei bambini trattati, infatti, arriva al ‘Di Cristina’ per una patologia respiratoria. Numeri e percentuali che hanno innalzato i carichi di lavoro, a partire dal pronto soccorso che registra circa cento accessi al giorno. Una situazione che provoca comprensibili disagi e stress.

Perché tanti ricoveri

Perché succede? Il freddo, certo, ma non basta. Dal nosocomio avanzano una ipotesi. Le precauzioni, i provvedimenti, l’uso intensivo delle mascherine, all’aperto e al chiuso, nello stesso periodo dell’anno scorso, hanno bloccato anche la diffusione di molti virus respiratori. Ecco perché i pazienti più piccoli non si sono ammalati e di conseguenza immunizzati. Quest’anno, con una circolazione maggiore e gli allentamenti, sta accadendo il contrario. Non a caso molti bambini ricoverati hanno poco più di un anno.

