Palermo Innovation Lab: presentato il “Laboratorio di Fumetto”

PALERMO – Palermo Innovation Lab, incubatore di idee del Palermo FC, è lieto di annunciare la nascita del primo “Laboratorio di Fumetto e Illustrazione sul tema del calcio”, organizzato in collaborazione con Grafimated Cartoon e la Scuola del Fumetto di Palermo. Un’iniziativa che mira a coinvolgere i più piccoli (dagli 8 ai 13 anni) per avvicinarli all’affascinante mondo del racconto per immagini, in questo caso a tinte rosanero. Grazie all’ausilio di fumettisti di comprovata professionalità e competenza nel settore, gli alunni avranno la possibilità di creare qualcosa che, prendendo vita attraverso la cosiddetta “arte sequenziale”, si concretizzerà nella realizzazione delle tavole. Il fumetto, infatti, è uno dei mezzi che permette di utilizzare due delle più antiche eredità dell’uomo: il disegno per comunicare e la parola per costruire. Sarà un’occasione per stimolare in loro il processo creativo e far conoscere il percorso che ogni disegnatore di fumetti deve seguire per creare la sua opera.

Il progetto vedrà gli iscritti lavorare in grande e stretta sintonia col fumettista che consentirà loro, al termine del percorso, di realizzare tre tavole illustrative più la copertina. Ogni alunno darà vita ad una piccola storia autoconclusiva che parla del Palermo FC (grandi giocatori, periodi storici, imprese dei rosanero), con tanto di ambientazioni e personaggi, che verrà trasformata in disegni e quindi in tavole. Il corso, suddiviso in cinque incontri online da tre ore ciascuno, in orari pomeridiani, si svolgerà cavallo tra gennaio e febbraio 2022. Sarà possibile seguire gli incontri ‘Live’ in modalità a distanza attraverso la piattaforma ‘Zoom’, ma anche riascoltare, o visualizzare per la prima volta, la lezione nelle successive 24 ore rispetto alla diretta.

La Scuola del Fumetto di Palermo nasce nel 2004, con l’intento di dare opportunità a tanti talenti di inserirsi professionalmente nell’editoria dei comics e dell’animazione e negli anni ha stretto rapporti lavorativi con Mondadori, Disney, De Agostini, Castermann, Panini, Piemme, Dreamworks, Pixar, Beccogiallo, Marvel, Dc Comics, ed tanti altri. La Scuola si avvale nella formazione di momenti individuali e momenti in cui si lavora in gruppo, per agevolare lo scambio dei saperi e delle nozioni apprese. Gli insegnanti sono tutti professionisti del settore e nel 90% dei casi ex allievi, a dimostrazione che il processo didattico funziona, ognuno con un ragguardevole curriculum e tutti entusiasti di insegnare “il loro mestiere”, avendo già avuto precedenti incarichi di insegnamento. La Scuola del Fumetto di Palermo fonda le sue basi su Grafimated Cartoon, uno storico e conosciuto Studio di produzione siciliano formato da professionisti del settore che si occupa di Cinema d’Animazione sin dal 1983 (uno tra i primi e più storici in Italia). Ha collaborato alla realizzazione di lungometraggi per il cinema (Alì Baba e i pirati, La gabbianella e il gatto, Aida degli alberi, Pinocchio), serie animate per la TV, prodotti per l’home video e ha partecipato a festival internazionali e rassegne (Hiroshima, Annecy, Dresda, Treviso, Zagabria).

In allegato, in calce alla news, la presentazione del Laboratorio ed il modulo d’iscrizione.

PER INFO ED ISCRIZIONI: formazio[email protected]

Allegati



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI