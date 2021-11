‘Killer per 30 mila euro’: mafia, condanne all’ergastolo e a 25 anni

PALERMO – “Piero sai…”. Massimiliano Restivo introdusse l’argomento mentre parlavano di mille altre cose. “Piero sai, c’è uno che paga ventimila euro per fare questa cosa”. La “cosa” da fare era l’omicidio di Vincenzo Urso. Piero non si scompose: “… la faccio io, dice, non ci sono problemi, mi dice questo”. Piero è Piero Erco. Di lui parlava Restivo, che nel frattempo è diventato collaboratore di giustizia.

La Corte d’Assise di Palermo presieduta da Sergio Gulotta ha condannato all’ergastolo Erco, napoletano di origini ma da anni residente a Trabia, e a 25 anni di carcere Luca Mantia, di Termini Imerese. Quest’ultimo avrebbe accompagnato Erco sul luogo delitto, commesso ad Altavilla Milicia nel 2009. Sono già stati condannati Francesco e Andrea Lombardo, padre e figlio, che decisero di pentirsi “illuminati da Santa Rosalia”.

Erco non avrebbe avuto alcun ripensamento. Restivo raccontò di avere testato la sua fermezza: “Gli dico, Piero ma sei sicuro? Ma stai tranquillo, 100 per cento mi fa a me”. Nessun ripensamento, solo freddezza. La stessa freddezza che gli avrebbe consentito di non andare nel panico quando la pistola si inceppò provocandogli un taglio alla mano.

Lombardo padre, capomafia di Altavilla Milicia, era andato su tutte le furie per via della concorrenza di Urso nel settore del movimento terra e non solo. Si “era sentito offeso nell’onore” per via di una relazione sentimentale che Urso aveva avuto con una sua parente. Lombardo pretendeva che si sposassero. E poi Urso era a conoscenza dei rapporti del capomafia con i servizi segreti e quest’ultimo temeva che la notizia venisse messa in circolazione.



