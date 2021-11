PALERMO – La richiesta di pena è pesantissima. Il pubblico ministero Sergio Mistritta ha chiesto 17 anni e 4 mesi di carcere per Francesco Pampa. Il titolare della Vanity Models Management, in carcere dallo scorso gennaio, avrebbe gestito un giro di prostituzione minorile. Le ragazze sarebbero state reclutate con il miraggio di fare carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Anche Pampa avrebbe avuto rapporti sessuali con alcune di loro.

Chiesta la condanna a 6 anni e 2 mesi per l’ex socio di Pampa, Massimiliano Vicari, e a 2 anni e 8 mesi per Filippo Giardi. La parola passa ora alla difesa. A fine mese la sentenza in abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Rosario Di Gioia.

La prima ad accorgersi di tutto è stata la madre di una giovane modella. Era stata messa in allarme dal fidanzato della figlia. I poliziotti iniziarono a indagare e alla fine si è scoperto che una casa a Monreale e la sede dell’agenzia al civico 73 di via Catania, a Palermo, erano diventate le basi operative di un grosso giro di prostituzione. Sono sei le ragazze che sono state identificate dagli agenti della squadra mobile. Sarebbero diventate “modelle del sesso in trasferta”.

“Per me era un idolo e siamo diventate carne da macello”, ha raccontato una delle ragazze. A quindici anni si poteva finire nella rete degli sfruttatori, credendo davvero che ci fosse affetto negli abbracci che si ricevevano. Le ragazze hanno raccontato di essere diventate “limoni da spremere” in mano agli adulti.

Si spostavano in trasferta, alloggiavano in grandi alberghi. E poi sarebbero state organizzate serate a base di sesso, ostriche e champagne.



