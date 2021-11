Pallacanestro Trapani: i granata perdono 72-91

Per i trapanesi non bastano i 27, 18 e 15 punti realizzati rispettivamente da Wiggs, Childs e Mollura

TRAPANI – La Pallacanestro Trapani non riesce a fermare la capolista imbattuta Pallacanestro Cantù e perde il confronto con il risultato finale di 72 a 91. I granata hanno patito le assenze di Taflaj, Massone e Tomasini, ma la penuria offensiva del secondo quarto nel corso del quale hanno realizzato solamente otto punti contro i 25 di Cantù. È lì che la squadra di Sodini ha costruito il proprio vantaggi con Trapani che non è mai più riuscita a rientrare. Per i trapanesi non bastano i 27, 18 e 15 punti realizzati rispettivamente da Wiggs, Childs e Mollura.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Palermo, Wiggs, Guaiana, Mollura e Childs. Sodini risponde con Johnson, Allen, Severini, Da Ros, Bayehe. La gara inizia con la tripla di Mollura, cui segue il canestro di Johnson. Childs si impone con una schiacciata, mentre è ancora Johnson ad andare a segno per Cantù. Bayehe e Johnson portano avanti i brianzoli, ma Childs è preciso dalla lunetta, al contrario di Allen che fa uno su due (5’ 7-11). Al canestro di Sergio risponde Wiggs prima da tre punti e poi in penetrazione. Johnson dalla media, Bayehe da sotto e Da Ros da tre punti allungano sul 12-20 (8’). Wiggs dalla lunetta ha interrotto il parziale, mentre Biordi da sotto accorcia sul meno 4, chiudendo la frazione sul 16 a 20.

2° QUARTO: Il gioco riprende con il canestro di Bucarelli, mentre Cusin mette a segno un’azione da tre punti con coach Parente che preferisce chiamare un minuto di sospensione (12’ 16-25). Stefanelli prima fa uno su due dalla lunetta e poi appoggia al vetro i due punti. Nikolic realizza una bomba, mentre Wiggs interrompe il parziale brianzolo con quattro punti di fila che porta coach Sodini al time-out (14’ 20-31). Al canestro di Mollura risponde Bayehe che fa valere il suo fisico. La tripla di Allen costringe coach Parente al minuto di sospensione (17’ 22-36). Bayehe fa tre su quattro ai liberi, Childs prova a sbloccare i granata, ma i sei punti di Johnson chiudono la frazione sul 24 a 45.

3° QUARTO: Dopo la pausa lunga, i canestri di Sergio e Allen e qualche disattenzione di troppo portano subito coach Daniele Parente al time-out dopo venti secondi (21’ 24-49). Al canestro di Mollura risponde Cusin, mentre Childs realizza il piazzato. Allen e Mollura scagliano le bombe, mentre Wiggs appoggia al vetro i due punti. Severini è preciso dalla lunga distanza, così come Wiggs da sotto. Severini poi, però, è costretto ad uscire dal parquet per un infortunio alla caviglia sinistra (25’ 35-58). Bucarelli realizza da sotto, mentre Childs scaglia dalla lunga distanza la tripla. Wiggs dalla lunetta va a segno, ma Johnson è preciso dalla media. Wiggs fa uno su due ai liberi, mentre il canestro di Mollura porta Sodini al time-out (28’ 43-62). Bucarelli e Bayehe sono chirurgici dalla lunetta, al contrario di Childs che fa uno su due. Lo stesso giocatore granata però dalla media realizza, mentre Nikolic chiude sul 46 a 68.

4° QUARTO: Al canestro di Palermo risponde Nikolic prima con una schiacciata e poi con un appoggio. Wiggs realizza due liberi, mentre Allen, Mollura e Bucarelli si alzano da tre punti (34’ 53-78). Bucarelli e Romeo realizzano dalla media, ma la tripla del giocatore di Cantù chiude anticipatamente l’incontro. Il match poi termina con il risultato finale di 72 a 91.

2B Control Trapani vs S. Bernardo Cinelandia Park Cantù 72-91

Parziali: (16-20; 24-45; 46-68; 72-91).

2B Control Trapani: Wiggs 27 (5/11, 2/6), Childs 18 (6/16, 1/1), Mollura 15 (3/7, 3/7), Romeo 5 (2/3, 0/1), Guaiana 3 (0/1, 1/3), Palermo 2 (1/3, 0/2), Biordi 2 (1/1), Basciano ne, Minore ne, Kovachev ne, Longo ne.

Allenatore: Daniele Parente.

S. Bernardo Cinelandia Park Cantù: Allen 17 (3/5, 3/4), Bayehe 15 (5/8), Bucarelli 14 (3/4, 2/3), Johnson 12 (5/7, 0/2), Sergio 10 (3/4, 1/1), Nikolic 9 (3/8, 1/2), Stefanelli 6 (1/3, 1/4), Da Ros 3 (1/1 da tre), Severini 3 (0/1, 1/2), Cusin 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Marco Sodini.

Arbitri: Patti, Bonotto, Lupelli.



