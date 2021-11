Quindicenne stuprata in pieno centro da un coetaneo a L’Aquila

L’AQUILA – Violenza sessuale in pieno centro all’Aquila, su una scalinata dei portici di San Bernardino, nel tardo pomeriggio di sabato scorso. Lo stupro è stato denunciato da una quindicenne che accusa un coetaneo. Le urla hanno richiamato l’attenzione di un gruppo di amici arrivati poco prima di polizia e carabinieri che hanno salvato il coetaneo della vittima dal linciaggio. La ragazza è stata portata all’ospedale ‘San Salvatore’ dove i medici hanno accertato la violenza. Il quindicenne fermato e rilasciato come indagato, avrebbe sostenuto che la coetanea era consenziente. A coordinare le indagini il sostituto procuratore della Procura per i minorenni dell’Aquila, Lorenzo Maria Destro. Sono state interrogate le persone presenti sul luogo della presunta violenza.



