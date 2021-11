S.C.AT.T.I. la comunità educante dello Zen che guarda al futuro

PALERMO – Un nuovo modello contro la povertà educativa con l’obiettivo di rafforzare e mettere in rete tutti gli attori della comunità educante, con al centro la scuola e il protagonismo giovanile con l’uso positivo delle tecnologie digitali. Questo è S.C.AT.T.I. l’iniziativa che ha coinvolto per tre anni diversi quartieri di grandi città italiane: Giambellino a Milano, Ponte di Nona a Roma, Scalea e Praia a Mare in provincia di Cosenza e Zen a Palermo.

Qualche giorno fa un convegno online, moderato dalla giornalista Eleonora Camilli, ha tracciato un bilancio. Durante l’incontro sono state presentate le linee guida del progetto, un documento curato da Save The Children, partner nazionale, che raccoglie raccomandazioni e buone pratiche per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica.

“Scuola, Comunità, Attivazione, Territori, Innovazione” è un progetto che è stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, guidato dalla cooperativa E.D.I. Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. “Rappresenta un esempio di azione innovativa – commenta Marco Rossi Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini -costruita intorno a obiettivi ben definiti. In tre anni avete dimostrato che, in contesti tra loro molto diversi, è possibile coniugare le azioni di supporto e accompagnamento di bambini, ragazzi e famiglie non solo allo studio ma alla ri-motivazione a studiare, anche durante e dopo la pandemia. Relazione educativa e cura di un uso ricco e consapevole delle nuove tecnologie – ha detto Rossi Doria – non solo possono convivere ma si rafforzano reciprocamente. La chiave di volta è la partecipazione e, in primo luogo, l’attenzione al protagonismo di bambini e ragazzi. Ora la sfida comune è dare continuità a questa esperienza contando sulle molte risorse pubbliche in arrivo”.

“Si è agito a livello nazionale e territoriale – commenta Federica Guarino, coordinatrice nazionale di progetto per il capofila E.D.I. Onlus – secondo il benessere e la tutela di bambini e bambine, il contrasto alla povertà educativa anche digitale, la prevenzione della dispersione scolastica.Tre anni di attività di educazione, formazione e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nelle scuole e nei territori, in cui si è osservato il graduale rafforzamento della comunità educante, del mondo della scuola, delle famiglie, delle realtà del terzo settore, interne ed esterne al partenariato”.

“Quando scuola e territorio si incontrano è più semplice individuare le esigenze dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Per questa ragione – dice Mariangela Di Gangi, presidente dell’associazione Laboratorio Zen Insieme – S.C.AT.T.I. ha focalizzato la sua attenzione sulla partecipazione, perché in un territorio in cui i bisogni legati alla povertà materiale tendono a canalizzare su di essi tutte le energie è fondamentale impegnarsi a scardinare l’esclusione sociale di chi sta ai margini. Restituire, quindi, valore a partecipazione e impegno collettivo, trasmettendo alle giovani generazioni la consapevolezza che si può incidere su ciò che ti circonda”.

“Attraverso i laboratori – dice Alice Milone, docente dell’IC Sciascia di Palermo – studenti e studentesse hanno imparato a far sentire la loro voce, si sono resi conto di quanto le loro idee siano importanti e mai banali, a conoscersi e conoscere gli altri, rispettandone idee e punti di vista. Ragazzi e ragazze hanno imparato ad avere fiducia nelle proprie e altrui capacità, a relazionarsi con gli altri in un’ottica di apertura e condivisione, e hanno avuto il coraggio di supportare le proprie idee fino a farle diventare proposte di miglioramento della scuola, del processo di apprendimento e del territorio stesso, assumendo un ruolo attivo e costruttivo che non pensavano neanche potesse loro addirsi”.



