Sisma di Santo Stefano, Musumeci: “Prorogare emergenza”

CATANIA – Prorogare lo stato di emergenza e la struttura commissariale per la ricostruzione istituiti in seguito al terremoto di Santo Stefano del 2018, che ha causato ingenti danni in nove centri abitati dell’Acese, in provincia di Catania. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci rivolge un appello alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Parlamento affinche’ venga varato al piu’ presto il provvedimento normativo necessario a prolungare le misure straordinarie in scadenza il 31 dicembre 2021, cosi’ da potere completare gli interventi in corso e le opere di ricostruzione.

Cocina, nella qualita’ di commissario delegato, ha gia’ presentato a Roma la richiesta di proroga dello stato di emergenza per ulteriori 12 mesi. Il provvedimento, infatti, scadrebbe a fine anno cosi’ come imposto dalla legge 126/2020. Per gli interventi previsti nei Comuni interessati dal sisma (Acireale, Aci Catena. Aci Bonaccorsi, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea) sono gia’ stati erogati piu’ di 31 milioni di euro degli oltre 33 gia’ autorizzati, su un totale di 41 previsto da una recente rimodulazione.

Resta da completare il programma delle opere previste, per il ripristino della viabilita’, la messa in sicurezza di edifici scolastici, immobili privati, pubblici e di proprieta’ dell’Iacp.

