Super Avimecc Modica: Aurispa Libellula Lecce ko 3-0

Un inizio di stagione incredibile quello dei ragazzi dell’Avimecc Volley Modica, con quella contro Lecce salgono a quattro le vittorie in questo campionato e i risultati vedono la compagine allenata da D’Amico in testa alla classifica, con 12 punti, appaiati con Ismea Aversa.

La gara casalinga, andata in scena al Palarizza, ha regalato immense emozioni con un sostanziale equilibrio contro Aurispa Libellula Lecce, ago della bilancia che, però, ha sempre teso la sua punta verso la formazione di casa che la chiude con un netto 3-0.

Il primo set inizia con la formazione ospite che dimostra di essere una grande squadra e di non meritare la zona della classifica attualmente occupata. Il vantaggio iniziale sta alla formazione ospite per 5-8, con Casaro che si dimostra una vera spina nel fianco della formazione. Il vantaggio ospite si protrae fino al 19-21, da li in poi scendono in cattedra Martinez e Lončar che ribaltano tutto e chiudono il set sul 25-23.

Il secondo set inizia con un punto a punto che vede sempre gli ospiti in vantaggio per 7-8, questa volta però Modica vuole dimostrare di saper sfruttare le proprie qualità e il fattore campo che spinge gli uomini di D’Amico con l’entusiasmo che nel primo set non si era ancora trovato. Chillemi e Garofolo sentono la carica e la voglia di spingere i suoi, il punteggio al tabellone del Palarizza indica sul finale il 21-19, ma gli ospiti riescono a recuperare lo svantaggio fino al 24-24. Il finale vedrà urlare di gioia gli spalti con il 27-25 finale.

Il terzo set sembra iniziare con i modicani distratti dalla vittoria dei primi due set e Lecce che ha tutte le intenzioni di recuperare quanto lasciato per strada. Il vantaggio iniziale per 5-10 è significativo, ma non definitivo. Alfieri e Martinez incitano la propria squadra e la conducono fino al 21-18 sotto gli occhi increduli del pubblico che incita e canta per quanto visto in campo. Il finale replica il punteggio del primo set, 25-23, e regala tre punti fondamentali alla formazione modicana.

Un periodo da incorniciare e una vetta tutta da gustare, siamo solo all’inizio ma questa piccola Modica sa regalare grandi emozioni.

AVIMECC VOLLEY MODICA 3

AURISPA LIBELLULA LECCE 0



SET: 25-23, 27-25, 25-23

AVIMECC VOLLEY MODICA: Alfieri 4, Raso 2, Martinez 14, Caleca, Turlà, Chillemi 16, Nastasi (L1), Aiello (L2), Firricincieli, Lončar 10, Tidona, Garofolo 9, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico.

AURISPA LIBELLULA LECCE: Cappio (L1), D’Alba, Lucarelli 1, Vinti 10, Fortes 1, Kindgard 2, Corrado 12, Rau 7, Giaffreda (L2), Persichino, Malcarne, Casaro 14, Maccarone 3. Allenatore: Fabrizio Grezio



