“Vietato scalare il cratere”, ma per 10 turisti scatta la multa a Vulcano

I carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nelle isole Eolie, con particolare attenzione alle zone della cosiddetta “movida”, anche per verificare il regolare rispetto delle normative governative per il contenimento della diffusione del contagio del Covid. I militari delle Stazioni Carabinieri dell’arcipelago eoliano di Lipari, Vulcano, Santa Marina Salina, Filicudi e Stromboli, nonché del Posto Fisso di Panarea, hanno attuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale, nel corso dei quali, a Vulcano, hanno denunciato una persona in stato evidente di ubriachezza, sanzionandola anche per violazione della normativa sul distanziamento sociale.

Ordinanza sindacale violata

Inoltre, sempre sull’isola di Vulcano, i carabinieri hanno multato dieci turisti, per aver violato l’ordinanza sindacale del Comune di Lipari che, in ragione della pericolosità connessa alle anomale concentrazioni delle esalazioni gassose presenti sulla sommità del vulcano, vieta la scalata del cratere della Fossa a visitatori ed escursionisti, elevando sanzioni amministrative per un totale di 5 mila euro. Nel corso dei servizi sono state sottoposte a controllo 32 vetture e 83 persone. Inoltre sono state elevate diverse sanzioni per violazione delle norme del codice della strada tra cui la mancanza di copertura assicurativa, l’uso del cellulare alla guida di veicoli ed il mancato uso del casco a bordo di motocicli.

