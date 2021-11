Vino: cantina De Bartoli investe in vigneti sull’Etna

PALERMO – De Bartoli fa tappa sull’Etna. Una delle cantine simbolo del vino italiano scommette sul vulcano come tanti altri brand famosi. La notizia è un’anteprima di Cronache di Gusto. La scelta di essere sull’Etna per la cantina di Marsala è maturata negli ultimi mesi. “Complice le tante sortite tra vigneti e cantine di Renato De Bartoli. Una sorta di lento innamoramento per il vignaiolo marsalese sfociato nell’investimento di cui vi stiamo parlando.

L’azienda si chiamerà De Bartoli società agricola Etna. E la nuova impresa è condivisa da Renato con il fratello Sebio e la sorella Gipi. Nel dettaglio: è stata rilevata un’azienda agricola con circa due ettari e mezzo di vigneto tutti a Nerello Mascalese, un ettaro di uliveto (si produrrà anche olio), una cantina e un vecchio palmento che sarà ristrutturato. L’azienda si trova in contrada Marchesa, nel territorio di Castiglione di Sicilia”, afferma il giornale enogastronomico diretto da Fabrizio Carrera.

Il primo vino uscirà verso la fine del 2022 perché nell’accordo economico con i venditori c’è stata la possibilità di vendemmiare poche settimane fa. Sarà un Etna Rosso 2021, un vino per così dire base, in attesa di prospettive che ai fratelli Renato (che sarà l’amministratore unico della nuova società), Sebio e Gipi, come è facile immaginare, non faranno difetto. E l’arrivo di un’azienda icona come la De Bartoli rafforza un territorio come l’Etna che si conferma uno dei terroir del vino più intriganti d’Europa.



