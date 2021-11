Violenta la donna di una coppia di clienti: arrestato agente immobiliare

MILANO – Avrebbe narcotizzato e violentato la donna di una coppia di clienti con i quali aveva un appuntamento per la vendita di un box. Con l’accusa di violenza sessuale i carabinieri hanno arrestato a Milano Omar Confalonieri, 48 anni, agente immobiliare con studio nella centralissima via Montenapoleone. L’uomo ha agito nonostante all’appuntamento ci fosse anche la figlia dei due, una bambina di pochi mesi.

L’uomo era già stato condannato nel 2009 per violenza sessuale su un’altra cliente con la quale aveva adottato lo stesso modus operandi. Dopo aver scontato la pena era stato riabilitato dal Tribunale di Milano anche in seguito a un percorso rieducativo. Interrogato stamattina dai magistrati milanesi Confalonieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Altre due presunte vittime dell’uomo, intanto, hanno già preso contatti con i carabinieri per riferire di episodi analoghi a quello subito dalla giovane coppia.



