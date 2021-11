Abbandono illecito di rifiuti, operazione della polizia municipale

I caschi bianchi in azione in via Piemonte all'altezza di piazza Restivo

PALERMO – Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dell’illecito trasporto e abbandono di rifiuti speciali e non, agenti del Nucleo Vivibilità ed Igiene Urbana della Polizia Municipale, a bordo di un’auto civetta, hanno intercettato ieri pomeriggio in via Piemonte, all’altezza di piazza Restivo, un autocarro che trasportava materiale edile e numerosi sacchi neri di grosse dimensioni. Il conducente del mezzo non esibiva alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti e nessuna iscrizione del mezzo all’Albo nazionale dei gestori ambientali (ANGA).

All’interno del cassone gli agenti hanno rinvenuto rifiuti speciali non pericolosi di particolare entità. In particolare, dieci grandi sacchi contenenti pezzi di cartongesso dismesso, circa venti metri quadri di parquet in listelli dismesso, dieci metri di telo gommato per rivestimento pavimento, struttura in alluminio per alloggiamento di controsoffitto in cartongesso e residui di pezzi in alluminio. Gli agenti procedevano al sequestro del veicolo e del suo carico ed al ritiro della carta di circolazione, mentre il conducente provvedeva all’elezione di domicilio ed alla nomina del difensore di fiducia. “Apprezzamento per l’operazione portata a termine dalla Polizia Municipale” è stato espresso dal vicesindaco ed assessore al ramo, Fabio Giambrone.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI