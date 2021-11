Blackout nella notte per il maltempo, al buio il quartiere Oreto

PALERMO – Blackout nella notte in tutto il quartiere Oreto di Palermo. Il maltempo che si è abbattuto sul capoluogo ha lasciato al buio migliaia di residenti della zona interessata. I tecnici dell’Enel hanno lavorato tutta la notte per risolvere il problema e la fornitura di energia elettrica è ripresa stamattina intorno alle 9.

Il guasto alla rete elettrica si è registrato intorno alle 3 del mattino, vista l’ora in pochi hanno avvertito il problema ma al risveglio sono scattate diverse segnalazioni del guasto Enel. I disagi provocati dal blackout hanno avuto ripercussioni anche sulle scuole del quartiere Oreto come la Oberdan e Largo Ercole dove i dirigenti scolastici sono stati costretti a rimandare a casa gli alunni. Disagi anche per i commercianti e i bar della zona che hanno dovuto in qualche caso ritardare l’apertura.



