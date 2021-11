Catania, una cerimonia per la strage di San Gregorio

CATANIA – Quarantadue anni: è il tempo passato dalla strage del casello, in cui morirono i tre carabinieri Giovanni Bellissima, brigadiere di 24 anni, Salvatore Bologna, appuntato di 41, e Domenico Marrara, appuntato di 50 anni, commemorati questa mattina in una cerimonia. I tre militari furono uccisi da un commando che entrò in azione al casello di San Gregorio per liberare il boss Angelo Pavone, noto come “faccia d’angelo”, che doveva essere trasferito dal carcere di Catania a quello di Bologna.

Il ricordo

Alla cerimonia erano presenti un picchetto d’onore dell’Arma dei carabinieri, un picchetto della Polizia locale di San Gregorio, la rappresentanza dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo di San Gregorio presieduta da Salvatore Grasso, che ha intitolato l’associazione locale proprio ai tre militi caduti.

Per il Comando provinciale dei carabinieri di Catania era presente il comandante, colonnello Rino Coppola: “Ricordiamo oggi il sacrificio del vice brigadiere Bellissima e degli appuntati Bologna e Marrara – ha sottolineato il comandante – si rinnova, quindi, l’impegno da parte dei carabinieri ad adempiere al loro dovere al massimo delle loro capacità, ma si rinnova anche l’impegno da parte di tutti i cittadini a fare tesoro di quello che è l’esempio di questi tre militari per vincere la resistenza nei confronti delle organizzazioni mafiose”.

Gli studenti

Il comandante si è poi intrattenuto con gli studenti della II A della scuola secondaria di primo grado “Savio” di San Gregorio, guidati dalla professoressa Giada Squillaci. A loro Coppola ha spiegato che “la mafia oltre ad essere un fattore sociale è soprattutto un fattore culturale e quindi può essere sconfitto partendo proprio dalla formazione delle nuove generazioni”.

Per il primo cittadino di San Gregorio, Carmelo Corsaro, che ha presenziato: “È importante – ha detto – non abbassare la guardia nei confronti della criminalità organizzata. Cerimonie come queste, vanno valorizzate per indicare che San Gregorio è presidio di legalità”.

Erano presenti alla cerimonia, oltre a numerosi carabinieri e ai volontari della Misericordia San Gregorio, ai carabinieri in congedo, anche il vice comandante della locale stazione dei carabinieri, luogotenente Lorenzo D’Agata, il comandante della Polizia locale, commissario Mario Sorbello, il presidente del consiglio comunale, Ivan Albo, il vice sindaco, Seby Sgroi, l’assessore Giovanni Zappalà, il cappellano militare Sicilia Orientale, don Rosario Scibilia e il parroco di San Gregorio, Don Ezio Coco che insieme hanno celebrato la santa messa subito dopo la cerimonia nella chiesa Madre di santa Maria degli Ammalati.



