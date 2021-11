Covid, intubato undicenne non vaccinato a Napoli

Il ragazzino è in condizioni gravissime e lotta per la vita all'ospedale Santobono

NAPOLI – Covid, intubato in terapia intensiva un bambino di 11 anni non vaccinato di Napoli. Il caso è riportato dall’edizione di Napoli del quotidiano nazionale. L’undicenne sta lottando per la vita dopo il ricovero in gravissime condizioni necessario dopo le complicanze del Covid.

Il piccolo si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Santobono, le sue condizioni sono talmente critiche da non poter essere trasferito. È in gravissimo pericolo di vita. Il ragazzino è arrivato lunedì sera all’ospedale già grave e ieri, secondo quanto riferito dai sanitari, ha avuto una crisi cardiaca che ha reso necessario intubarlo e sedarlo.



