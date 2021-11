Db, Catalano nominata responsabile del Dipartimento Sanità

PALERMO. La cabina di regia regionale di DiventeràBellissima composta da Alessandro Aricò, Giorgio Assenza e Giusi Savarino ha nominato come responsabile del Dipartimento Sanità Francesca Catalano, direttore della UOC di Senologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania. «Qualche giorno fa mi è stata chiesta la disponibilità ad assumere, in seno al movimento DiventeràBellissima, la responsabilità del Dipartimento regionale Sanità- afferma- Chi mi conosce sa quanto mi stia a cuore la salute dei cittadini e la tutela dei loro diritti. Ringrazio il presidente Musumeci per la fiducia che ripone su di me. Mi adopererò per costituire, in ogni provincia della regione, una squadra di professionisti per ascoltare le esigenze della gente e contestualmente far conoscere, in maniera capillare, gli importanti risultati raggiunti e i principi su cui si fonda il movimento del Presidente della Regione siciliana».



