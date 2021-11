Ex Santa Marta, ruspe in azione: prosegue opera di demolizione

CATANIA – Ruspe in azione sulla collina di piazza Dante. I denti meccanici stanno aggredendo la parte esterna dell’ex ospedale Santa Marta – Villermosa per “liberare” l’antico edificio settecentesco nascosto della superfetzaoone realizzata per ingrandire il nosocomio, insieme al giardino custdito all’interno.

I lavori

L’opera di demoolizione, annunciata dalla Regione e dalla stessa portata avanti, è ripresa dopo uno stop. Sulla nuova struttura che sorgerà sulle ceneri della parte dell’edificio che sarà demolita, però, il dibattito è ancora aperto. Sarà realizzata, questo è certo, un’ampia area pubblica. Le cui caratteristiche, però, potrebbero essere frutto di una consultazione cittadina. Questo almeno è l’orientamento del consiglio comunale e, in particolare, della commissione Urbanistica.