Legge di bilancio, novità su pensioni e reddito di cittadinanza

ROMA – La bozza della legge di bilancio cresce da 185 a 219 articoli. Previste novità su Opzione donna per l’uscita anticipata dal mondo del lavoro delle donne, e sul reddito di cittadinanza.

Opzione donna, per cui nella prima bozza veniva alzato a 60 anni il requisito di età per accedere, nella versione aggiornata cambia: la misura viene prorogata per un anno con i requisiti attuali, con 58 anni per le dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome.

Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, la decadenza dal beneficio è prevista dopo due proposte di lavoro congrue rifiutate, ma anche se non ci si presenta “almeno ogni mese”, senza “comprovato giustificato motivo”, presso un centro per l’impiego. L’offerta è considerata congrua se il lavoro dista “80 km dalla residenza” o è raggiungibile in 100 minuti con mezzi pubblici. Il vincolo di distanza dalla residenza al luogo di lavoro offerto salta dalla seconda offerta di lavoro in poi: sarà considerata congrua da qualsiasi luogo arrivi sul territorio italiano.



