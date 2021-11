Maltempo nel trapanese: forti piogge e allagamenti VIDEO

Continua a causare danni la perturbazione in corso nell’Isola. Piogge intense, temporali e grandinate hanno interessato maggiormente nelle ultime ore le zone del trapanese e palermitano. A Calatafimi, nella contrada Rincione esonda Fiumefreddo, a seguito delle forti piogge che stanno colpendo soprattutto la Sicilia occidentale. Il canale non ha retto alla pressione dell’acqua aumentata di volume nel giro di poche ore. Disagi si registrano anche lungo l’autostrada A29 che collega Palermo con Mazara del Vallo. A causa dell’allagamento, all’altezza Gallitello e Alcamo ovest prima della diramazione per Trapani, il traffico prosegue lentamente. Le corsie autostradali sono state completamente ricoperte di acqua e fango.





“Siamo intervenuti nel territorio tra Alcamo e Calatafimi – spiega Fabio Ferrara, responsabile Croce Rossa di Alcamo – abbiamo accompagnato al pronto soccorso una persona disabile grave che doveva mettere l’ossigeno e a causa dell’allagamento i familiari non riusciva a raggiungere il luogo. Siamo in continuo contatto con il Centro operativo comunale dei due comuni e con la Sala operativa regionale integrata Siciliana per cercare di capire quali sono le criticità per intervenire prontamente”