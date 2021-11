In giro con la bici, ma era ai domiciliari: finisce in carcere

Il giovane era finito in manette nel corso dell'operazione 'Jummer'

I poliziotti del commissariato di Marsala hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal gip, nei confronti del marsalese S. F., 29 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Trapani: convolto nell’ambito dell’operazione “Jummer”, che ha permesso di disarticolare la banda dideita ai furti in danno di sportelli bancomat della provincia,è stato sorpreso dai poliziotti fuori dalla propria abitazione per ben 3 volte, rendendosi così responsabile del reato di evasione.

Sorpreso dai poliziotti

“L’ultimo episodio di evasione – spiega la polizia – veniva riscontrato nella serata dello scorso 4 novembre: S.F. veniva intercettato da una volante della Polizia di Stato, in Corso Calatafimi alla guida di una bicicletta. Questi, nella circostanza, si opponeva ai poliziotti facendo resistenza attiva e insultandoli”. E’ stato così trasferito in carcere.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI