Musumeci incontra Salvini: “Non abbiamo parlato della mia ricandidatura”

ROMA – Nello Musumeci incontra Salvini: l’annuncio con un post sui social. “Ai ministri della Lega – Salvini Premier chiedo di sostenere convintamente, all’interno del governo, le istanze della Regione Siciliana“, scrive il presidente postando una foto che lo ritrae con il leader della Lega e il segretario Minardo.

“In particolare, ho evidenziato l’opportunità di realizzare a #Catania lo stabilimento Intel, per la produzione di semiconduttori, come già richiesto al ministro Giancarlo Giorgetti, e di istituire nell’Isola una scuola di alta formazione per il personale alberghiero, come anticipato al ministro Massimo Garavaglia. Il senatore Salvini ha assicurato il massimo impegno della rappresentanza governativa della Lega a favore della comunità siciliana, anche sul fronte del #Pnrr, per cogliere appieno le opportunità di crescita dell’Isola”, conclude.

“Della mia ricandidatura parleremo in estate”

Post a parte, Musumeci intervistato dai cronisti ha messo i puntini sulle i rispetto alla questione più calda: chi guiderà la coazione in vista delle prossime regionali. “Credo che prima di parlare di una mia ricandidatura sia importante portare a termine il lavoro iniziato. Credo che sarebbe un atto di presunzione dire mi voglio candidare anche perché dipende dalla coalizione”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo a ‘Oggi è un altro giorno’ su RaiUno, ha risposto alle domande su una sua eventuale ricandidatura alla presidenza della Regione alle Regionali del 2022. “Una mia ricandidatura alla Regione siciliana? Non abbiamo parlato di questo. Mi ha chiesto cosa vuoi fare per i prossimi cinque anni. In questo momento mi interessa lavorare per non lasciare nulla di sospeso. Il tema della mia ricandidatura si porrà alla prossima estate”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, parlando dell’incontro con il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito di una sua eventuale ricandidatura. Prima di avanzare una ricandidatura, ha aggiunto “credo che sia importante completare il lavoro iniziato. Sarebbe un atto di presunzione dire mi ricandido. Ed è una scelta che dipende comunque dalla coalizione”.



