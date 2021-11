Palermo: De Rose squalificato per un turno, Lancini in diffida

PALERMO – Rinvigorito dal recupero sul Bari e dalle buone prestazioni offerte nelle ultime giornate, il Palermo vuole procedere nel suo cammino anche contro il Potenza. Una sfida che per i rosanero può rappresentare molto in ottica lotta per le prime posizioni della classifica. Il tecnico Giacomo Filippi, però, dovrà fare a meno di una pedina fondamentale per il suo centrocampo: Francesco De Rose.

Il regista ex Reggina è infatti stato squalificato per un turno dal giudice sportivo, a seguito del quinto giallo rimediato in campionato in occasione della sfida di domenica scorsa contro la Fidelis Andria, vinta dal Palermo per 2-0 grazie alle reti di Brunori e Almici.

In diffida c’è Edoardo Lancini, il centrale rosanero è infatti giunto a quattro cartellini gialli e alla prossima ammonizione sarà costretto a saltare un turno. L’ex difensore del Brescia, nonostante non abbia giocato tutte le gare è uno dei calciatori che più spesso viene ammonito e per evitare di esser squalificato dovrà fare una gara di contenimento.



