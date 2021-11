Palermo, guidava un camion con 10 chili di cocaina: condannato

PALERMO – Sei anni per avere trasportato un carico di 10 chili di cocaina. È questa la pena inflitta dal giudice per l’udienza preliminare Paolo Magro ad Antonino Mulè 40 anni, di Corso dei Mille. Fino al suo arresto, avvenuto lo scorso dicembre, Mulè era incensurato. I poliziotti sapevano dell’arrivo in città di un carico di droga che una volta smerciato avrebbe fruttato più di un milione di euro.

E così attivarono una serie di controlli. In autostrada, nei pressi dello svincolo di Buonfornello, Mulè fu fermato alla guida del mezzo pesante. Prima anomalia: era senza patente. Seconda anomalia: chiese ai poliziotti di potere comunque condurre il camion fino a Bagheria. Scattò una perquisizione e fu trovata la droga. Oggi la condanna in abbreviato, scontata di un terzo come previsto dal rito.



