Si è spento l’On Rizzo, fu sindaco di Palermo nel 1992

PALERMO – Si è spento nella notte tra il 9 e il 10 novembre l’On. Aldo Rizzo, Presidente Emerito della III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, già Deputato al Parlamento Nazionale per tre legislature e Sindaco di Palermo, di cui si ricorda l’alto impegno civile. A darne la notizia sono i familiari.

Rizzo fu giudice istruttore al tribunale di Palermo, è stato PM nel processo per l’omicidio del procuratore di Palermo Pietro Scaglione, assassinato nel 1971 dalla mafia. Nel 1974 si occupò del sequestro dell’imprenditore Luciano Cassina. Diviene deputato alla Camera nel 1979 nella lista del PCI nel collegio Sicilia orientale.

Per Rizzo anche un grande impegno politico. Durante la cosiddetta primavera di Palermo divenne vice sindaco in due giunte capeggiate da Leoluca Orlando, all’epoca ancora nella DC, insieme al PSDI, ai Verdi e a Città per l’Uomo. Nel marzo 1992 lasciò il Pds di cui era presidente regionale in Sicilia perché non ricandidato alla Camera. Nell’agosto dello stesso anno fu eletto sindaco di Palermo dopo 45 anni di sindaci DC, ma questa avventura terminò a dicembre.

È poi anche eletto membro del Consiglio superiore della magistratura. Tornato in magistratura diviene giudice della Cassazione.



