Singapore, basta cure mediche a chi non si vaccina

A Singapore, dal prossimo 8 dicembre, le persone che non sono vaccinate per scelta contro il Covid e lo contraggono dovranno pagarsi le spese mediche.

La decisione è stata presa dal ministro della Sanità Ong Ye Kung che ha parlato della necessità di dare un “segnale importante” ai no vax. “Attualmente, le persone non vaccinate costituiscono una maggioranza considerevole di coloro che richiedono cure ospedaliere intensive e contribuiscono in modo sproporzionato alla pressione sulle nostre risorse sanitarie”, ha affermato il ministro della Salute Ong Ye Kung.

Le spese mediche per le persone non idonee alla vaccinazione – come i bambini sotto ai 12 anni o le persone che per problemi di salute non possono vaccinarsi – restano invece a carico del governo.



