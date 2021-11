TRE, DUE, UNO… GO! Parte ArcipelaGO! a Carini

ArcipelaGO!, sarà un moderno centro d’attrazione per la comunità di Carini e non solo grazie alla sua collocazione, tra le località dell’interno e quelle costiere, in prossimità della città di Palermo.

Al suo interno, sorge uno tra i più grandi negozi Bruno Euronics, leader negli elettrodomestici e l’hi-tech, Terranova, insegna di tendenze nello street-wear, Deichmann leader europeo nelle calzature, Zoo service insegna del pet food con il suo punto vendita più grande mai realizzato e Magazzini Smart, la catena dai prezzi più vantaggiosi su detersivi, articoli per la casa e non solo.

A questi si aggiungono altre attività commerciali, quali parafarmacia, parrucchiera, giolielleria, beauty shop e una gustosa caffetteria.

Inoltre, ci sarà la possibilità di degustare ottimi piatti di sushi e noodles nel Ristorante OSAKY posto al secondo piano del Centro. https://www.arcipelagocenter.it



