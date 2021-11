Università, cambiano i direttori di 16 dipartimenti: tutti i nomi

PALERMO – All’Università di Palermo non cambiano solo il nome e l’agenda del Magnifico Rettore, dopo il passaggio di consegne tra i professori Fabrizio Micari e Massimo Midiri celebrato allo Steri. Il mese di novembre saluta anche gli avvicendamenti nei sedici dipartimenti in cui è suddiviso l’Ateneo del capoluogo che nel 2022 avrà un ruolo centrale nel trentennale delle stragi di mafia in cui morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Ecco gli avvicendamenti e le nomine: al Darch (Architettura) Francesco Lo Piccolo prende il ruolo di Andrea Sciascia; il Bind, Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata, dal timone vacante, va a Giuseppe Ferraro, Culture e Società a Michele Cometa, il Dichirons (Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologhe) a Giuseppina Campisi; il Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segre”, il Difc, sarà guidato da Gioacchino Massimo Palma al posto di Stefania Milioto, Giurisprudenza (Dici) da Armando Plaia che sostituisce Aldo Schiavello, Ingegneria (Di) da Antonino Valenza al posto di Giovanni Perrone.

E ancora, al dipartimento di Matematica l’avvicendamento è fra Cinzia Cerroni e Roberto Livrea, al Promise (Dipartimento di Promozione della Salute, materno-infantile e di Medicina interna e specialistica di eccellenza “G. D’Alessandro” assume la guida Antonio Carroccio al posto di Antonio Craxi.

A Scienze agrarie, alimentari e forestali (Saaf) Tiziana Caruso subentra a Stefano Colazza, a Scienze della Terra e del Mare (Distem) Attilio Sulli prende il posto di Valerio Agnesi. Silvestre Buscemi passa il testimone a Vincenzo Arizza allo Stebicef (Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche, mentre Scienze economiche, aziendali e statistiche (Seas) sarà guidato da Angelo Mineo.

Al Dems, il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Alessandro Bellavista passa il testimone al penalista Costantino Visconti. Gioacchino Lavanco assume la direzione del Dppf, Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione. Infine, per Scienze umanistiche, la scelta è ricaduta su Francesca Piazza.



