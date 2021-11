Vaccini al Comune: ogni fine settimana dosi Pfizer senza prenotazioni

CATANIA. Nei fine settimana, sarà possibile tornare a vaccinarsi anche a Palazzo degli Elefanti grazie alla nuova iniziativa promossa dal sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e dal commissario Covid per l’Asp3 Pino Liberti, in linea con le indicazioni dell’assessorato regionale alla Salute, di attivare siti di somministrazione più vicini possibile ai cittadini. Tutti sabati e le domeniche, già a partire dal prossimo fine settimana, dalle 10 alle 18, il Municipio del capoluogo etneo diventerà un ‘polo vaccinale’, adibito nei locali dell’Urp, al piano terra del Palazzo di Città. Sarà possibile vaccinarsi senza alcuna prenotazione con una delle tre dosi del vaccino Pfizer somministrate da parte dei medici dell’Asp 3, assistiti dagli informatici per la gestione della piattaforma digitale. L’iniziativa, spiegano Comune e commissario Covid, mira a rafforzare il contrasto al virus e la tutela della salute pubblica.



