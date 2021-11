Acr Messina, coronavirus: altri due positivi nel gruppo squadra

MESSINA – Altri due positivi in casa ACR Messina, formazione che milita nel girone C di Serie C. A renderlo noto è lo stesso club peloritano che già due giorni fa aveva riscontrato una positività al covid-19. “L’ACR Messina rende noto che oggi sono stati svolti i test rapidi quantitativi ad immunofluorescenza e sierologici per il gruppo squadra, lo staff e i dirigenti – si legge nel comunicato – . I test eseguiti hanno evidenziato altre due positività al Covid-19, oltre quella riscontrata nel primo ciclo di tamponi. Si tratta di un calciatore e un membro dello staff sanitario, posti immediatamente in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali”, conclude la nota.



