Ars, semplificazione amministrativa: ok al ddl in Commissione

PALERMO – “La Regione Siciliana ha conseguito un primato: il suo Parlamento è il primo al mondo a introdurre nel proprio ordinamento il diritto alla conoscenza dei cittadini, già riconosciuto come diritto umano fondamentale dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. É stata una battaglia voluta dall’Assessore Armao, e da me fortemente condivisa”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Stefano Pellegrino, a seguito dell’approvazione in Commissione Affari Istituzionali all’Ars da lui presieduta, del disegno di legge sulla semplificazione amministrativa e digitalizzazione della PA.

“Obiettivo concreto e pratico della norma – continua il Parlamentare – è un’Amministrazione aperta, cioè un insieme di istituti volti a garantire la totale trasparenza, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici, mediante misure che favoriscono la responsabilità, la performance organizzativa, il controllo diffuso, la semplificazione e la diffusione dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione, il riuso dei dati, l’interazione e la bidirezionalità”.

“La Regione Siciliana – conclude il Presidente della I Commissione – dovrà proiettarsi nella dimensione digitale, per divenire più competitiva, ma anche per rafforzare la democraticità del sistema. Non potrà attuarsi un’effettiva trasparenza se l’Amministrazione regionale non consentirà ai cittadini l’accesso totale a tutte le informazioni formate e raccolte nell’esercizio della propria attività”.



