Nubifragio di Catania, premiato il filippino eroe

CATANIA – “Un gesto eroico di altruismo e generosità”: è con queste parole che domani, venerdì 12 novembre alle ore 10, nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, il sindaco Salvo Pogliese consegnerà, come segno di riconoscenza della città, l’elefantino d’argento a Celestino Floralde, il cittadino filippino che durante il nubifragio del 26 ottobre scorso a Catania salvò una donna in difficoltà nella piena dell’acqua.



Il quarantacinquenne Floralde, giunto a Catania dalle Filippine nel 2011, sposato e padre di due figlie, non ha esitato a sfidare la furia della corrente in via Etnea per soccorrere e mettere in salvo la donna rimasta in panne con la sua auto travolta dall’alluvione, Daniela Grancagnolo.

Quest’ultima sarà presente all’incontro in municipio per rinnovare la gratitudine nei confronti dell’uomo e del suo nobile gesto.



