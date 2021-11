Catania: vittoria 1-0 con la Vibonese, stipendi pagati

CATANIA – Il Catania capitalizza al massimo il gol nei primi minuti di Russini, soffre nella ripresa le folate offensive della Vibonese ma porta a casa tre punti preziosissimi per la classifica. Il balletto finale dei rossazzurri, che festeggiano sotto la Curva Nord del “Massimino”, sintetizza in pieno il ritrovato feeling tra squadra e tifoseria in un momento di grande difficoltà societaria. Un mercoledì complicato per i colori rossazzurri, culminato con l’atteso pagamento degli stipendi a calciatori e settore tecnico dopo la precedente messa in mora che aveva fatto presagire il peggio.

Baldini ha schierato la squadra facendo di necessità… virtù, con Sipos al centro dell’attacco al posto dell’indisponibile bomber Moro (convocato in Nazionale Under 20) e con Greco adattato nel ruolo di terzino sinistro vista la contemporanea assenza del convalescente Pinto e dello squalificato Zanchi. L’inizio è promettente per i padroni di casa che sbloccano il punteggio dopo appena cinque giri di lancette: Russotto mette in mezzo un pallone ficcante che Russini deve solo spingere in rete da due passi. La Vibonese reagisce con veemenza e Sala è bravissimo a sventare la conclusione ravvicinata di Sorrentino. Poi lo stesso attaccante ospite non arriva a deviare in scivolata mentre il Catania si affida soprattutto alle ripartenze.

RIPRESA

Nella ripresa, la formazione di D’Agostino pigia sull’acceleratore, grazie anche alle varie sostituzioni che vivacizzano la manovra calabra. Rosaia non inquadra lo specchio della porta con una conclusione al volo mentre Monteagudo svetta di testa ma manda il pallone a lato. La Vibonese si rende pericolosa soprattutto con conclusioni dalla distanza dell’ex Golfo e del subentrato Spina ma Sala se la cava… pur con qualche patema. Calapai tenta di sorprendere Marson da posizione impossibile e, nel finale, il nervosismo prende il sopravvento soprattutto per un alterco tra Claiton (ormai seduto in panchina) e l’allenatore avversario D’Agostino… a stento sedato. Ne fa le spese un componente dello staff tecnico calabro che viene espulso dall’arbitro.

La Vibonese non riesce a coronare i suoi sforzi ed i calciatori rossazzurri, molti dei quali letteralmente stremati, riescono ad incamerare una vittoria importante, a lungo festeggiata con i poco più di duemila tifosi che hanno incitato Provenzano e compagni dal primo al novantesimo. Adesso, con l’attenzione sempre rivolta agli sviluppi di una preannunciata trattativa per l’eventuale cessione del club, bisognerà preparare la partita casalinga contro il Foggia di Zeman in programma domenica prossima alle 15.

CATANIA-VIBONESE 1-0

CATANIA (4-3-3) – Sala, Calapai, Claiton (k) (dal 12°s.t. Ercolani), Monteagudo, Greco (dal 38°p.t. Ropolo), Rosaia, Cataldi (dal 12°s.t. Izco), Provenzano, Russini (dal 37°s.t. Albertini), Sipos, Russotto (dal 12°s.t. Biondi).

A disposizione: Borriello, Pino, Maldonado, Ceccarelli, Russo, Bianco.

Allenatore: Francesco Baldini.

VIBONESE(3-5-2) – Marson, Risaliti, Vergara (k), Mahrous, Senesi (dal 17°s.t. Ciotti), Cattaneo (dal 30°s.t. Gelonese), Basso, Tumbarello (dal 30°s.t. Spina), Mauceri, Sorrentino (dal 17°s.t. Persano), Golfo.

A disposizione: Mengoni, Polidori, Cigagna, Fomov, Bellini, Alvaro, La Ragione, Ngom.

Allenatore: Gaetano D’Agostino.

Arbitro: Luigi Carella di Bari.

Assistenti: Simone Piazzini (Prato) e Giorgio Ravera (Lodi).

IV Uomo: Davide Galiffi (Alghero).

Reti: 5°p.t. Russini (CT).

Ammoniti: Tumbarello (VIB); Monteagudo (CT); Ropolo (CT).

Espulsi: //

Indisponibili: Pinto, Piccolo, Moro (CT).

Squalificati: Stancampiano, Zanchi (CT).

Diffidati: Biondi (CT); Gelonese, Sorrentino (VIB).

PRIMO TEMPO

5° Catania in vantaggio: cross dalla destra di Russotto sul quale irrompe Russini che mette in rete da due passi: 1-0!

16° Vibonese vicinissima al pari: Sala sventa la conclusione ravvicinata di Sorrentino servito in piena area da Vergara!

17° ancora ospiti pericolosi: sull’insidioso tiro-cross di Golfo… Sorrentino non arriva a deviare in scivolata!

31° punizione di Cattaneo che esce di poco;

32° azione insistita di Sipos al limite dell’area che poi serve Russini la cui conclusione è debole e centrale;

39° nel Catania, l’infortunato Greco lascia il posto a Ropolo;

45° concessi 2 minuti di recupero;

46° punizione di Cattaneo: fallo in attacco della Vibonese;

47° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

SECONDO TEMPO

1° sulla corta respinta della difesa calabra, botta al volo di Rosaia che esce di poco;

3° girata di Golfo dal limite dell’area: para a terra Sala;

12° nel Catania, Ercolani, Izco e Biondi subentrano a Claiton, Cataldi e Russotto;

15° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di Monteagudo che manda il pallone a lato;

17° nella Vibonese, Persano e Ciotti sostituiscono Sorrentino e Senesi;

20° colpo di testa di Persano… abbondantemente a lato;

25° Golfo approfitta di una disattenzione avversaria e viene fermato fallosamente al limite dell’area da Monteagudo (ammonito);

26° la punizione di Golfo finisce di poco a lato;

28° sul cross dalla bandierina, Monteagudo schiaccia di testa mandando il pallone fuori;

30° nella Vibonese, Spina e Gelonese prendono il posto di Tumbarello Cattaneo;

33° Calapai sguscia via sulla destra e tira forte sul primo palo: Marson riesce a deviare in angolo;

35° la Vibonese reclama la massima punizione dopo un contatto tra Ercolani e Persano: l’arbitro lascia proseguire!

37° nel Catania, l’applaudito Russini lascia il posto ad Albertini;

38° l’arbitro espelle un componente della panchina della Vibonese dopo un alterco con Claiton!

39° brivido sulla schiena di Sala che vede la girata improvvisa di Spina perdersi fuori a fil di palo!

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° gran tiro di Gelonese che supera Sala ma si spegne sul fondo!

50° vince il Catania!



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI