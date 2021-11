Crollo al Boggio Lera, interviene Sinistra italiana

CATANIA – “Cinque ottobre. Il sindaco, della città metropolitana, dopo la prima ondata di maltempo che ha colpito la nostra città – proseguono i due esponenti della Sinistra Italiana – scriveva in una nota: ‘Dopo il terribile, e imprevisto, fenomeno atmosferico di oggi ho deciso, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città, per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati…’ A fine ottobre, dopo la seconda ondata di maltempo ed il passaggio dell’uragano ‘Apollo’, periodo in cui le scuole sono rimaste chiuse per 10 giorni, il Sindaco ribadiva lo stesso proposito”. “Sindaco e Giunta – concludono Montalto e Vindigni – intervengono, quando e se intervengono, solo dopo che le inadempienze hanno assunto lo stato di emergenze o sono degenerate causando disastri. Questa amministrazione dimostra ogni giorno di più incapacità e inadeguatezza a guidare una città che ha già tanti problemi”.



