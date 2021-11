La termocoperta va in tilt: scoppia l’incendio, salvata una donna

Tragedia sfiorata nel Trapanese. Un’anziana è stata soccorsa dai vigili del fuoco a Marsala, intervenuti in una abitazione dove, per cause in corso di accertamento, è divampato un incendio.

Il salvataggio

Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al terzo piano di un immobile sulla via Mazara (lo stesso che ospita una sala Bingo). La donna è stata trasferita all’ospedale “Paolo Borsellino” per accertamenti. Tra le ipotesi circa la causa del rogo anche il possibile malfunzionamento di una termocoperta.

