Maltempo: soccorsi studenti su pullman bloccati

PALERMO – Disagi nel palermitano per un gruppo di studenti che, a bordo di due pullman stavano tornando a casa verso Alimena, a causa del maltempo. La strada provinciale 10 che collega quel comune con Resuttana è stata invasa da acqua e fango. Sono intervenuti i carabinieri. I mezzi, come riferisce la protezione civile regionale sono rimasti bloccati. È dovuto intervenire un nuovo mezzo per prendere a bordo gli studenti e portali a destinazione. La strada è stata chiusa al traffico. “La provinciale è stata invasa da detriti, ma in queste ore è al lavoro una ditta che sta ripulendo l’asfalto – dice il vicesindaco Giovanni Di Gangi – Contiamo nelle prossime ore di potere riaprire”.

Altri disagi sono stati registrati nella Sicilia occidentale con allagamenti e danni alla circolazione.



